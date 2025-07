Agevolazioni contributive, differenze tra disoccupati e privi di impiego

Sono numerosi gli incentivi all'occupazione che prevedono, in capo al lavoratore, il requisito di un determinato status di disoccupazione, o dell'assenza di un impiego regolarmente retribuito in un determinato periodo. È pertanto fondamentale conoscere le differenze tra tali elementi, per evitare di incappare nell'obbligo di restituzione delle misure indebitamente fruite a causa del mancato rispetto di tali vincoli