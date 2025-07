Autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto

Trasferimento di ramo d'azienda – entità ceduta – autonomia funzionale – necessità – sussiste – svolgimento indipendente dell'attività imprenditoriale – necessità – sussiste – preesistenza al trasferimento – necessità - sussiste



Per configurare legittimamente il trasferimento di un ramo d'azienda, è necessario che l'entità ceduta possieda autonomia funzionale idonea a permetterne lo svolgimento indipendente dell'attività imprenditoriale, compresa la capacità di operare sul mercato verso terzi e non solo nei confronti della cedente. Tale autonomia deve preesistere al trasferimento e non può limitarsi a essere funzionalmente dipendente da attività e mezzi della cedente.