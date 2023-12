Definito lo sconto sul premio Inail 2023 degli Artigiani

Con Decreto interministeriale 2975 del 27 ottobre 2023, adottato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata definita la riduzione applicabile ai premi assicurativi Inail per le imprese artigiane relativamente all’anno 2023. La riduzione del premio viene quindi fissata nella misura del 4,99% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2023 e compete alle aziende che non hanno registrato infortuni nel biennio 2021/2022...

