Dimissioni, l’onda inizia a calare. Stabilità e stipendio le priorità di Cristina Casadei

Dati Inps in calo rispetto al 2022. Secondo una ricerca di Adecco il 71% dei lavoratori vuole rimanere nella propria posizione, ma cambierebbe lavoro per un salario più alto









Rientrando in Italia, dopo un lungo periodo all’estero, Sergio Picarelli, da qualche mese presidente di The Adecco group nel nostro Paese, è rimasto colpito da un fenomeno che sta diventando sempre più evidente nelle ricerche ma anche nel lavoro di tutti i giorni: il calo delle dimissioni volontarie. «Dopo la pandemia, nelle persone c’è stato un ripensamento rispetto al modo di lavorare del passato, legato soprattutto all’ambiente di lavoro. A questo sono da correlare le grandi dimissioni che abbiamo visto subito dopo il Covid. Adesso questa onda ha cominciato a rallentare». La conferma arriva dai dati dell’Osservatorio sul precariato dell’Inps relativo al primo semestre, che parlano di un calo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2022, così come dall’evidenza empirica che ha chi presiede una società dove ogni giorno vengono gestiti 55mila lavoratori, (metà assunti a tempo indeterminato), ha 20mila clienti e fattura (dato 2022) 2,4 miliardi di euro, con stime di crescita anche per quest’anno.

L’inversione di tendenza

Un’ulteriore conferma del rallentamento del fenomeno delle dimissioni arriva anche dalla Global Workforce of the Future del gruppo Adecco (in Italia ha coinvolto 2mila lavoratori, a livello globale 30mila), che, «nel 2023, segna una netta inversione di tendenza rispetto al 2022 per quando riguarda desideri e aspettative dei lavoratori italiani - afferma Picarelli -. Solo il 18% degli italiani intervistati ha espresso il desiderio di cambiare lavoro, mentre ben il 71% desidera rimanere nella posizione lavorativa attuale, chiedendo però percorsi di crescita più personalizzati». Chi desidera rimanere nel proprio attuale impiego cita la stabilità (20%), un buon bilanciamento tra vita e lavoro (18%), l’utilizzo delle proprie skill (16%), il salario (12%) e la cultura aziendale (11%) tra i principali motivi per restare. Inoltre, se guardiamo all’approccio di chi desidera cambiare lavoro, emerge che il 45% è un candidato passivo: non sta cercando attivamente nuove opportunità, ma è aperto a proposte. Il 19% è stato contattato da recruiter o aziende, mentre un’analoga percentuale sta cercando in maniera proattiva.

La ricerca di stabilità

«Premesso che i dati relativi all’occupazione sono positivi, sul mercato del lavoro ci sono una serie di input che in parte arrivano dall’interno delle organizzazioni e in parte dall’esterno - interpreta Picarelli -. Nelle persone si vede nuovamente prevalere il desiderio di sicurezza e continuità, rispetto a quello di entrare in nuove avventure professionali che non si sa come possono evolversi. Anche perché la scossa arrivata dalla pandemia ha fatto reagire le organizzazioni che si sono evolute, ascoltando molto di più i bisogni delle persone e hanno investito sul loro benessere, attraverso strumenti concreti. Gli ambienti di lavoro oggi sono molto cambiati. In più dobbiamo aggiungere che l’outlook verso il futuro non è così positivo e stiamo vivendo una fase di incertezza legata al contesto geopolitico ed economico. Conflitti bellici, anche fisicamente così vicini, non li vivevamo dall’epoca della guerra nei Balcani. Quando non si capisce bene che cosa potrebbe accadere in futuro si tende a dare molto più peso alla stabilità che al desiderio di vivere esperienze nuove».

Perché si cambia lavoro

Questo non significa che la mobilità professionale sia azzerata. Le persone continuano a cambiare lavoro per molti motivi, ma il principale, stando a quanto emerge dalla ricerca di Adecco, peraltro confermato da numerose altre, sembra essere un miglior salario: lo dice il 26% dei lavoratori. O l’insoddisfazione verso la propria mansione attuale, secondo quanto afferma il 19% dei lavoratori. In terza posizione c’è un miglior bilanciamento tra vita e lavoro (18%), migliori benefit extra salario (16%) e un maggiore investimento dell’azienda nella formazione (12%). D’altro canto, coloro che desiderano rimanere nel loro attuale impiego citano la stabilità (20%), un buon bilanciamento tra vita e lavoro (18%), l’utilizzo delle proprie skill al lavoro (16%), il salario (12%) e la cultura aziendale (11%) come i principali motivi per restare. «Quello che è importante per le aziende è avere un compensation package molto articolato da offrire ai dipendenti che non chiedono più soltanto dettagli sulla loro retribuzione monetaria, ma su tutti i benefit, sui beni e servizi di welfare, sui percorsi di formazione che faranno e sugli strumenti per conciliare meglio vita e lavoro - interpreta Picarelli -. Le persone vogliono capire bene, nel dettaglio, molto di più che in passato, che tipo di investimento l’organizzazione fa su di loro. Lo smart working, che rientra a pieno titolo nel pacchetto, è un tema fondamentale. Pur non essendo quantificabile come il salario è un aspetto incredibilmente importante e viene percepito come un vero e proprio benefit. Nei prossimi anni continuerà ad avere un effetto di attrazione incredibile, soprattutto per le generazioni più giovani».

Il disallineamento

La maggiore attenzione delle imprese alla retention si deve, tra l’altro, anche al perdurare del disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. «È tutto abbastanza collegato - osserva Picarelli -. Sicuramente le soluzioni non sono semplici e chiedono interventi sia nel breve che nel medio termine. La mancanza di risorse in alcuni ambiti, tra cui quelli dove si cercano profili ingegneristici, tecnici o con competenze digitali, è oggi un dato oggettivo. Per risolvere il problema, però, bisognava partire 15 o meglio ancora 20 anni fa, attraverso un migliore orientamento dei giovani studenti. Adesso il problema non è risolvibile nel breve tempo, ma è importante fare capire alle persone che entrano o entreranno nel mercato del lavoro quali tipi di professioni sono più richieste e che molti percorsi di studio possono rivelarsi una buona base». Spesso, continua Picarelli, «l’università non mostra che lo sbocco per chi ha frequentato una facoltà umanistica potrebbe essere in azienda. Nelle risorse umane ci sono fior di manager laureati in queste discipline. Un altro discorso è quello delle figure professionali molto più specialistiche, che chiederebbe una pianificazione a lungo termine, a partire da una valutazione chiara dei numeri del turn over. La carenza di medici e di personale infermieristico che stiamo vivendo adesso, era già chiara 15 anni fa in Italia, come nel resto d’Europa. Ci sono paesi che hanno iniziato a lavorare su questo tema, anche cercando di collegare meglio il mondo della scuola e dell’università con quello del lavoro, e altri che non lo hanno fatto e oggi sono in difficoltà, come l’Italia».

Il salto culturale

Ragionando sul breve termine bisogna lavorare di più in ottica di riqualificazione professionale, «con un approccio anagrafico diverso - puntualizza Picarelli -. In passato, superati i 50-55 anni, nelle organizzazioni non si veniva più visti come persone su cui investire con percorsi di reskilling e upskilling. Oggi, la permanenza al lavoro ha tempi molto più lunghi e questo chiede di cambiare mentalità alle persone, che dovranno aprirsi alla comprensione che il long life learning è necessario per la loro occupabilità, e alle organizzazioni, che devono investire e immaginare maggiore fluidità sia verticalmente che orizzontalemte: serve un vero e proprio shift culturale per affrontare questo cambiamento che ha qualcosa di affascinante e sfidante per tutti».