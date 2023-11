Dirigenti autotrasporto: a novembre la seconda tranche di aumenti di Cristian Callegaro

In arrivo l’erogazione, con la retribuzione di novembre 2023, della seconda tranche dell’una tantum per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti Autotrasporto.

In relazione al periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza al 18 maggio 2023, verrà corrisposto, un importo una tantum pari ad € 1.500,00, suddiviso in 2 tranches secondo le seguenti scadenze:

- Euro 700,00 con la retribuzione di giugno 2023

- Euro 800,00 con la retribuzione di...