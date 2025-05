«E-learning per un milione di persone nel 2025»

Un mix di interventi per sostenere l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori e dei giovani che devono entrare nel mondo del lavoro. La strategia del governo per gestire la transizione digitale in corso, è stata illustrata dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, a Trento il 22 maggio nel panel su ”L’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro”.

Il 19 maggio è stata lanciata dal ministero del Lavoro una piattaforma, Educazione Digitale per l’Occupazione...