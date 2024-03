Entro il 16 giugno vanno regolarizzate le retribuzioni convenzionali del primo trimestre

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 66 del 19 marzo 2024, è stato pubblicato il Dm 6 marzo 2024 che fissa, dal 1° gennaio 2024, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero. L’Inps, con la circolare 49/2024, ha fornito le relative istruzioni operative, nonché quelle per la regolarizzazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, che deve avvenire entro il 16 giugno.

