Erogazione terza tranche dell’una tantum per l’industria dei coibenti di Cristian Callegaro

L’importo spetta al personale in forza al 29 maggio 2023 ed è commisurato all’anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 2022 al 31 maggio 2023

Tra gli adempimenti relativi alle retribuzioni di competenza novembre 2023, ai lavoratori aventi diritto cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro coibenti spetta la terza tranche dell’una tantum, conseguente al rinnovo contrattuale del 29 maggio 2023. L’importo è pari a 150,00 euro lordi.

A copertura del periodo di vacanza contrattuale 1° luglio 2022-31 maggio 2023 è prevista la corresponsione di una somma a titolo di una tantum pari a 600,00 euro lordi (uguale per tutti i livelli contrattuali) da riconoscere in 3 tranche:

• 300,00 euro lordi con la retribuzione del mese di giugno 2023;

• 150,00 euro lordi con la retribuzione del mese di settembre 2023;

• 150,00 euro lordi con la retribuzione del mese di novembre 2023.

L’una tantum spetta al personale in forza al 29 maggio 2023 e alle singole scadenze delle rate ed è commisurata all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 2022-31 maggio 2023.

L’importo non è inoltre utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del Tfr e sarà assoggettato a contribuzione ordinaria. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, potrà essere applicata la tassazione separata come arretrato sulla quota parte di una tantum riferita all’anno precedente.

In tema di aumenti contrattuali previsti dal contratto collettivo, dopo l’aumento intervenuto dal periodo di paga giugno 2023, il prossimo decorrerà dal 1° gennaio 2024.