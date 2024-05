Esonero revocato alle madri che non comunicano il codice fiscale dei figli

È disponibile sul sito dell’Inps l’applicativo che devono utilizzare le lavoratrici madri beneficiarie del nuovo esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e che hanno optato per la comunicazione diretta dei codici fiscali dei figli all’istituto di previdenza.

Con il messaggio 1702/2024, Inps ha completato le istruzioni fornite con la circolare 27/2024 per la gestione dell’esonero contributivo introdotto, per il triennio 2024-2026, dall’articolo 1, commi 180-182, della legge 213/2023 in favore...