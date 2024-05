Doppio bonus per gli under 35 che avviano un’impresa

Doppio incentivo per gli under 35 disoccupati che avvieranno un’attività imprenditoriale in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, tra luglio 2024 e dicembre 2025. L’articolo 21 del decreto Coesione (Dl 60/2024) prevede infatti un esonero contributivo e un contributo a fondo perduto a sostegno dell’attività.

