La nuova disciplina della tassazione per l'uso promiscuo dei veicoli aziendali

La circolare 10/E del 3 luglio 2025 fornisce chiarimenti interpretativi e operativi sulla disciplina fiscale applicabile ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) e dalla disciplina transitoria di cui al D.L. 19/2025, convertito dalla Legge 60/2025. Si analizzano, in modo sistematico e puntuale, le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, con particolare attenzione ai nuovi criteri di determinazione del fringe benefit, ai regimi transitori, e alle implicazioni legate alla proroga o riassegnazione del veicolo. È inoltre approfondita l'applicazione del criterio del valore normale, anche attraverso l'analisi delle risoluzioni citate e delle ricadute operative per imprese e lavoratori.