Ferie collettive: entro il 31 maggio la richiesta differimento degli obblighi contributivi

I datori di lavoro possono richiedere il differimento del versamento degli oneri previdenziali e della presentazione delle denunce Uniemens che ricadono nel periodo di chiusura

Come di consueto, entro il 31 maggio di ogni anno, le imprese che a causa del periodo di chiusura delle attività collocano collettivamente in ferie il proprio personale dipendente, possono inviare all’Inps una specifica istanza in modalità telematica volta a differire il termine dell’obbligazione contributiva e di presentazione dei flussi Uniemens ricadenti nel periodo di chiusura.

Le ferie collettive e la domanda di differimento dei termini

L’individuazione del periodo all’interno del quale fruire del periodo di ferie, in assenza di specifiche previsioni da...