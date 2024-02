Fiom, Fim e Uilm: per i metalmeccanici ridurre l’orario a 35 ore, aumenti da 280 euro

Per 1,5 milioni di metalmeccanici i sindacati Fiom, Fim e Uilm chiedono per il triennio con decorrenza dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2027 incrementi medi dei minimi retributivi a regime da 280 euro. Con un aumento dei flexible benefit completamente esentasse a 250 euro (dagli attuali 200), favorendo la conversione del Premio di risultato in prestazioni di welfare attraverso una piattaforma unica nazionale gestita dalle parti. Propongono anche di sperimentare la riduzione dell’orario di lavoro per...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi