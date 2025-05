Flussi d’ingresso 2025: ripartite altre 23mila quote

Il ministero del Lavoro, con la nota 2500 del 19 maggio 2025, facendo seguito alla precedente del 12 febbraio u.s., ha disposto l’attribuzione territoriale di ulteriori 22.968 quote, di cui al Dpcm 27 settembre 2023, destinate agli ingressi 2025 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale.

La necessità di un ulteriore riparto nasce...