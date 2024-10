Fondirigenti: più peso alle Pmi negli 859 piani formativi per i manager

Al via 859 piani formativi a sostegno delle competenze dei manager per far fronte alla sfida dell’innovazione tecnologica, con una maggiore partecipazione delle Pmi, del Mezzogiorno e delle proposte che aggregano le esigenze di più imprese.

Entra nel vivo l’Avviso 1/2024 di Fondirigenti - il fondo interprofessionale di Confindustria e Federmanager per la formazione continua dei dirigenti - finalizzato a sfruttare al meglio la leva della digitalizzazione per ideare nuove strategie e far crescere competitività...