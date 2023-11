Fondo clero, aggiornata la contribuzione dovuta di Gianfranco Nobis

Link utili Inps, circolare 94 del 2023 Circolare









L’Inps, con la circolare 94 del 23 novembre 2023, facendo seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 181/2023 del Decreto Interministeriale del 21 luglio 2023, ha provveduto a diramare le indicazioni utili ai versamenti dovuti per l’anno 2022 e seguenti dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. In particolare, il sopracitato Decreto, ha stabilito che per l’anno 2022 la contribuzione dovuta è pari ad...