Fondo nuove competenze, le date dei percorsi formativi sono quelle comunicate ai Fondi interprofessionali di Marcello Mello

Eventuali incongruenze rispetto le date inserite in MyAnpal in fase di richiesta saldo non vanno segnalate

L’Anpal, con comunicato stampa del 24 novembre 2023, ha reso noto che per le domande di Fondo nuove competenze presentate da datori di lavoro aderenti ai Fondi interprofessionali le date di inizio e di fine dei percorsi formativi considerate valide ai fini della richiesta di saldo sono quelle comunicate al Fondo interprofessionale di riferimento. Non è, quindi, necessario segnalare eventuali incongruenze tra le date inserite in MyAnpal in fase di richiesta saldo e quelle che risultano dai sistemi...