Fondo nuove competenze, nessuna proroga per lo svolgimento dei corsi formativi di Enzo De Fusco









Nessuna proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi con il Fondo nuove competenze. Tuttavia, l’erogazione parziale della formazione non pregiudicherà il diritto delle aziende a vedersi rimborsato il costo del lavoro. Sono queste le precisazioni dell’Anpal, contenute in due note firmate ieri.

L’Agenzia ha ribadito in una prima nota lo stop alla proroga in considerazione dalla fonte europea di finanziamento. Infatti, spiega l’Anpal, il fondo è finanziato con le risorse...