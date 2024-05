Gardini (Confcooperative): più formazione e politiche attive

Nell’Italia dei «paradossi» cala la disoccupazione al 7,2% con gli occupati che sfiorano il picco storico dei 24 milioni (23,8 milioni per l’esattezza), ma ci sono quasi 12,4 milioni di inattivi, vale a dire un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni, mentre i Neet (persone che non studiano, non si formano e non lavorano) pur essendo in calo sono ancora oltre 2,1 milioni (–786mila rispetto al 2021). In questo scenario le imprese sono pronte ad assumere, ma circa la metà delle figure professionali...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi