Il testo di riforma della professione di commercialista (Ac 2628) ieri ha ottenuto l’approvazione della Commissione giustizia della Camera; ora deve passare all’esame dell’Aula – probabilmente a settembre – per poi essere inviato al Senato.
Il termine “giuslavoristico” inserito nel Ddl 2628 con un emendamento (si veda il Sole 24 Ore di ieri) - che va inteso in senso lato come svolgimento di adempimenti in materia di lavoro - sta rianimando una controversia accesa da tempo fra due categorie professionali...