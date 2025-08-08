Il 14 agosto in pagamento i primi importi-ponte dell’assegno di inclusione
L’erogazione aggiuntiva andrà a coprire il mese di sospensione che intercorre tra la fine del primo periodo di fruizione e il secondo
Il 14 agosto saranno effettuati i primi pagamenti del contributo straordinario aggiuntivo dell’assegno di inclusione, relativo a chi ha presentato la domanda di rinnovo dell’Adi entro luglio. Con la pubblicazione del messaggio Inps 2458/2025, diventa pienamente operativa la misura ponte introdotta dall’articolo 10-ter del decreto legge 92/2025 per evitare che, in caso di rinnovo, i beneficiari dell’assegno rimangano senza sussidio per un mese.
Infatti la normativa dell’assegno di inclusione stabilisce...