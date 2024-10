Il concordato preventivo biennale: i riflessi sul rapporto di lavoro

La conversione del Decreto Omnibus ha introdotto rilevanti novità riguardo il concordato preventivo biennale, con un impatto significativo anche sui rapporti di lavoro. Introdotte tutele specifiche per i dipendenti che vedono riconosciuti alcuni diritti fondamentali durante la procedura di concordato

Il Senato, in data 1° ottobre 2024, ha approvato il testo del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. Decreto Omnibus), ai fini della sua conversione in legge definitiva, avvenuta il 7 ottobre 2024, con la pubblicazione del testo della Legge 7 ottobre 2024, n. 143, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024, con anche il testo della norma del ravvedimento speciale per gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) che aderiscono entro il 31 ottobre al concordato preventivo biennale (CPB)....