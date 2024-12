Il contante penalizza anche le imprese: costi non deducibili

L’obbligo di pagamenti tracciabili per le spese di trasferta dei dipendenti, previsto dal disegno di legge di bilancio a partire dal 2025, potrebbe generare, qualora non sia rispettato rigorosamente, una doppia tassazione per le imprese. Oltre all’assoggettamento del rimborso a Irpef e Inps nella busta paga del dipendente, il datore di lavoro dovrebbe infatti rendere indeducibile la spesa, anche se contenuta nei limiti di importo fiscalmente ammessi, versando Ires e Irap.

La stretta sui rimborsi dei...