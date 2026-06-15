La domanda
Il datore di lavoro, attenendosi al sistema di classificazione previsto dal CCNL (classificazione/inquadramento) e a un sistema di grading elaborato dalla funzione HR, individua per la categoria una retribuzione annua media nei seguenti valori:• donne: retribuzione fissa annua pari a € 20.000;• uomini: retribuzione fissa annua pari a € 20.000, oltre a € 1.000 di voucher multiuso ad personam, per un totale annuo di € 21.000.Qual è il livello retributivo medio che il datore di lavoro deve comunicare al dipendente, ai sensi dell’art. 7, nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta (risposta del datore entro due mesi)?
Il D.lgs. 96/2026, all’articolo 3, definisce le nozioni di retribuzione e di livello retributivo.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a), definisce la retribuzione come “il salario o lo stipendio di base e tutte le somme e i valori versati dal datore di lavoro, direttamente o indirettamente, anche in natura, al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, ivi comprese le componenti complementari o variabili”.
Al contrario, il livello retributivo, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera...