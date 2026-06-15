La domanda

Il datore di lavoro, attenendosi al sistema di classificazione previsto dal CCNL (classificazione/inquadramento) e a un sistema di grading elaborato dalla funzione HR, individua per la categoria una retribuzione annua media nei seguenti valori:• donne: retribuzione fissa annua pari a € 20.000;• uomini: retribuzione fissa annua pari a € 20.000, oltre a € 1.000 di voucher multiuso ad personam, per un totale annuo di € 21.000.Qual è il livello retributivo medio che il datore di lavoro deve comunicare al dipendente, ai sensi dell’art. 7, nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta (risposta del datore entro due mesi)?