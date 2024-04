Il lavoro occasionale sportivo esente Irpef fino a 15mila euro

Sport, nella fiscalità agevolata spazio anche per il lavoro autonomo occasionale. Quest’ultimo, costituisce nell’ordinamento nazionale una delle forme di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile che, nel quadro di riforma in ambito sportivo, si aggiunge al rapporto di lavoro autonomo abituale e a quello svolto in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Si tratta di una tipologia prevista per quei soggetti che in modo occasionale si obbligano a compiere un’opera o un...