Il recupero in Uniemens dello sgravio contributivo 2022 per contratti di solidarietà

Le modalità di recupero in Uniemens dello sgravio contributivo per contratti di solidarietà relativo al 2022

Con la circolare n. 66 del 20 maggio 2024, l’Inps ha fornito le istruzioni per il conguaglio in Uniemens degli importi a credito maturati per effetto delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà previste dall’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996 in favore delle aziende ammesse allo sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2022.

La citata norma (art. 6 del Dl. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996) prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino...