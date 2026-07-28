La domanda

Il lavoratore Pinco ha avuto un precedente rapporto di lavoro subordinato nel settore edile, iniziato prima del 1° luglio 2026. Durante questo rapporto, il suo TFR è rimasto al 100% in azienda (in regime ex art. 2120 c.c.) ed è stato versato il solo contributo contrattuale al fondo negoziale Prevedi.In data 1° agosto 2026, il dipendente viene riassunto da un nuovo datore di lavoro, sempre del settore edile, che non è soggetto al Fondo di Tesoreria Inps.In questo scenario: si applica il meccanismo di adesione automatica (silenzio-assenso dei 60 giorni) per la previdenza complementare? In caso di silenzio o inerzia del lavoratore ad agosto, il TFR rimane in azienda secondo il regime dell’art. 2120 c.c.?