Imprese editoriali, nessuna decadenza per il recupero del Tfr

Non esiste un termine a decorrere dal quale il datore di lavoro possa esercitare il diritto di ripetizione, né un termine di decadenza, per le quote di Tfr maturate sulla retribuzione persa dai lavoratori con qualifica di giornalista durante il contratto di solidarietà attivato dalle imprese editoriali. A precisarlo è l’Inps con il messaggio 1348/2025 del 22 aprile.

L’articolo 21, comma 5, del Dlgs 148/2015, nel disciplinare la causale del contratto di solidarietà nell’ambito della Cigs, prevede che...