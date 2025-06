Incentivi all’autoimpiego su misura per aree territoriali

Nel corso delle ultime settimane, il quadro normativo e applicativo in materia di incentivi all’occupazione e all’autoimpiego ha registrato sviluppi di rilievo, sia sotto il profilo legislativo che regolamentare. In particolare, sono divenute operative alcune delle misure incentivanti più attese degli ultimi mesi, il bonus per l’assunzione di giovani under 35 e di donne prive di impiego regolarmente retribuito, previste nell’ambito del cosiddetto “Decreto Coesione”.

A tali interventi ha fatto seguito...