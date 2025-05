Incentivo al posticipo della pensione e incidenza sul calcolo

I periodi durante i quali il lavoratore usufruisce dell’incentivo al posticipo della pensione comportano, ai fini pensionistici, una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo, mentre non subisce riduzioni la retribuzione pensionabile per le quote retributive.

Così si è espresso l’Inps con il messaggio 1551, del 19 maggio 2025.

L’incentivo...