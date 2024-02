Infortuni sul lavoro, arriva il giro di vite del Governo

Il governo è pronto a varare regole più stringenti su appalti e lavoro nero per garantire maggiori tutele e sicurezza, dopo l’ultimo grave incidente accaduto a Firenze lo scorso venerdì (ieri nel cantiere, posto sotto sequestro dalla Procura, è stato recuperato il corpo della quinta vittima).

All’ordine del giorno del prossimo consiglio dei ministri (previsto per lunedì) arriverà un provvedimento organico per il potenziamento della tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il coordinamento...