Inps, aumenta la Cig a ottobre +12% sull’anno di G.Pog.

Nell’industria cresce la richiesta di cassa ordinaria e straordinaria









Cresce la richiesta di cassa integrazione da parte delle imprese, segno di come il clima di incertezza sul fronte economico potrebbe avere ripercussioni negative sui livelli d’attività produttiva: a ottobre le ore di Cig autorizzate dall’ Inps sono stare 49,4 milioni, il 30,6% in più rispetto al precedente mese di settembre e il 12% in più rispetto a ottobre 2022.

Anche settembre aveva registrato un incremento di richiesta di ammortizzatori sociali. A ottobre vola la cassa integrazione ordinaria con...