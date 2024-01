Inps, così il rinnovo delle pensioni 2024

Dal 2024 le pensioni e i principali parametri di riferimento per il calcolo delle prestazioni previdenziali e assistenziali saranno rivalutate del valore provvisorio del 5,4%



L’Inps ha riepilogato con la consueta circolare annuale i nuovi valori per il calcolo delle prestazioni pensionistiche e assistenziali per il 2024, sulla base dell’indice provvisorio che verrà applicato per rivalutare le prestazioni stesse pari al 5,4%.

Lo comunica l’Inps con la circolare del 2 gennaio 2024 n. 1 che, oltre a fissare i nuovi scaglioni delle pensioni in base alle nuove regole della legge di bilancio, ha stabilito i parametri di riferimento per calcolare le prestazioni pensionistiche...