Inps recupera gli interessi di mora per ritardi nel pagamento di Tfr/Tfs di Silvano Imbriaci

Link utili Inps, messaggio 3550/2023 Messaggio

A seconda dell’importo cumulato, si procederà nel primo o nel secondo semestre dell’anno

Con il messaggio 3550/2023, l’Inps avverte circa la facoltà di recuperare, presso le amministrazioni/enti datori di lavoro, gli interessi di mora versati per il pagamento in ritardo dei trattamenti di fine servizio e rapporto, quando il ritardo sia imputabile alle stesse amministrazioni o enti.

La legge 412/1991 ha imposto agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento. L’Inps (così come in passato era compito di Inpdap) deve liquidare gli interessi moratori anche per i periodi di ritardo imputabili agli enti/amministrazioni verso i quali, conseguentemente, l’istituto ha il diritto-dovere di promuovere l’azione di rivalsa.

La liquidazione del Tfs /Tfr per i dipendenti pubblici è effettuata dall’Inps e, allorché il ritardo nell’erogazione di tali prestazioni sia imputabile a comportamenti dei datori di lavoro, l’istituto esercita l’azione di rivalsa nei loro confronti per la ripetizione della quota parte di interessi a loro imputabili, nell’ambito del termine di prescrizione decennale. L’Istituto precisa, inoltre, che, a seconda dell’importo cumulato a titolo di interessi, si procederà al recupero dei crediti nel primo o nel secondo semestre dell’anno. La procedura sarà comunque avviata nel secondo semestre a prescindere dall’importo cumulato nell’anno, purché sia superiore a 12 euro.

Occorre ricordare che la normativa vigente prevede il pagamento del Tfs entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso del lavoratore. Nel caso di raggiungimento dei limiti di età o di servizio, il pagamento va effettuato non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio. In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, dimissioni o licenziamento) il pagamento della prestazione spettante sarà effettuato non prima di 24 mesi.

Sulla base di queste tempistiche, l’articolo 1, commi 484 e 485, delle legge 147/2013 (stabilità 2014) con riferimento a coloro che maturano il diritto a pensione dopo il 2013 prevede una diversa modulazione delle rate. L’erogazione della prestazione, secondo quanto precisato dall’Inps, può quindi avvenire:

• in un’unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50mila euro;

• in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50mila euro e inferiore a 100mila euro;

• in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100mila euro.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima. Ai termini di pagamento previsti sulla base della causale di cessazione, la normativa aggiunge 90 giorni per gli adempimenti istruttori duranti i quali non maturano interessi di mora, in quanto l’elaborazione e la liquidazione dei Tfs dipende anche dalla celerità di trasmissione dei dati giuridici ed economici utili all’elaborazione della prestazione da parte degli Enti ex datori di lavoro. Operazione che, talvolta, può determinare un ampliamento dei tempi di lavorazione delle istanze che si presentino incomplete sotto il profilo degli elementi utili al calcolo della prestazione.

Va infine ricordato che, quando si va in pensione prima di aver raggiunto i requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla riforma Fornero, ad esempio usufruendo del beneficio pensionistico “Quota 100”, i termini per l’erogazione del Tfs decorrono dalla data di raggiungimento del diritto teorico più favorevole (requisito anagrafico o contributivo previsto dalla riforma), non dalla data di effettivo collocamento a riposo.