Integrazioni salariali dei marittimi, da gennaio 2025 domande solo online

L’Inps, con il messaggio 4386 del 20 dicembre 2024, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le domande di AIS (assegno di integrazione salariale) del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. Conseguentemente, dalla medesima data, viene dismesso l’applicativo “CIFWEB”, attualmente in uso per la presentazione delle domande...

