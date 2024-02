Interessanti applicazioni (o non applicazioni) della decadenza in materia previdenziale

INPS - Prestazioni previdenziali – Braccianti in agricoltura – Iscrizione elenchi braccianti agricoli – Notifica individuale – Decadenza art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (conv. con modificazioni in l. 11 marzo 1970, n. 83)INPS – Omesso versamento di contribuzione obbligatoria - Costituzione di rendita vitalizia - – Procedimento amministrativo – Azione giudiziale - Decadenza – Non sussiste Cass. Sez. lav. 20 febbraio 2024, n. 4469Cass. Sez. Lav. 20 febbraio 2024, n. 4528



Deve essere riconfermata la legittimità costituzionale dell’imposizione di un termine di decadenza ancorato ad una modalità telematica di pubblicazione degli elenchi e delle variazioni degli elenchi dei lavoratori agricoli, anche in relazione al ripristino della modalità individuale di notifica in luogo della pubblicazione generalizzata degli elenchi sul sito dell’Istituto.

L’azione per la costituzione di rendita vitalizia, istituto di carattere generale dell’assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, non è soggetta a decadenza – che avrebbe come conseguenza normale e indefettibile, l’estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l’impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda – ma a prescrizione, trattandosi di un credito risarcitorio.