Partecipazione economica dei lavoratori, una riforma della cultura aziendale

La legge avrà, come effetto, la creazione di una "mappa" a cui i lavoratori potranno mettere mano per esplorare "quell'oceano" di sfumature presenti nella gestione dell'impresa

Si può affermare che non sono le rivoluzioni ma le riforme a determinare un cambiamento che non si arresta sulla superficie delle cose ma che va in profondità. Questo processo propone un cambiamento culturale come dimostrato dall'approvazione della Legge sulla partecipazione economica dei lavoratori che porta, sul piano normativo, ad un mutamento cruciale per l'Italia.

Quello che era il Disegno di Legge n. 1407, una volta approvato, si è tramutato in un prezioso strumento volto all'attuazione dell...