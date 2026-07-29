Abstract Massima

La Cassazione censura la decisione del giudice di merito che, in un giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., aveva respinto la domanda di invalidità civile disattendendo le conclusioni favorevoli delle consulenze tecniche e omettendo di valutare una parte significativa della documentazione medica ritualmente prodotta. La Corte ribadisce che il giudice può discostarsi dalla CTU, ma deve farlo attraverso un percorso logico e giuridico fondato sull'esame completo del compendio istruttorio, specie quando siano in discussione patologie neurologiche e psichiatriche documentate da certificazioni specialistiche.