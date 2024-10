Iscro, domanda entro il 31 ottobre

Entro il 31 ottobre occorre presentare la domanda in via telematica all’Inps per ottenere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa riservata agli iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

La legge 213/2023 ha portato a regime l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa introdotta in via sperimentale per gli anni 2021-2023 dalla legge 178/2020. L’Iscro viene erogata dall’Inps, previa domanda, ai soggetti...