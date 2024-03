Ccnl Istituzioni socio-assistenziali – Aris

Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo ponte del Ccnl per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione



In data 24 gennaio 2024 tra Aris, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl sono stati sottoscritti gli accordi ponte per i dipendenti dei centri di riabilitazione e strutture sanitarie assistenziali private. In data 25 febbraio 2024 Ugl Salute ha sottoscritto con Aris il medesimo accordo.

Decorrenza e durata

Entrambi gli accordi decorrono dal 1° marzo 2024 e rimangono in vigore fino al 30 giugno 2024 pur mantenendo la loro efficacia fino alla stipula di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Elemento integrativo aggiuntivo (ERA)

A decorrere dal mese di marzo...