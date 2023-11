Its Academy con sede autonoma e patrimonio di almeno 100mila euro di Gianni Bocchieri

Link utili Riforma degli Its a rilento: restano da emanare ancora 13 decreti attuativi

Pubblicato il decreto ministeriale con i requisiti minimi a livello nazionale per il riconoscimento e l’accreditamento delle fondazioni









È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 252/2023 del 27 ottobre scorso il decreto ministeriale 4 ottobre 2023 che definisce requisiti e standard minimi a livello nazionale per il riconoscimento, l’accreditamento e la revoca dell’accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore degli Its Academy, previsto dalla loro legge di riforma 99/2022 rientrante tra quelle finanziate dal Pnrr.

Dopo la loro costituzione come fondazioni di partecipazione (articoli 14 e seguenti del codice civile) e l’acquisizione della personalità giuridica (articolo 1 del Dpr 361/2000) con iscrizione nel registro delle persone giuridiche della prefettura della provincia di sede legale, gli Its Academy devono fare domanda di accreditamento a operare nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento, condizione necessaria per utilizzare la denominazione Its Academy.

Quali standard minimi generali, il decreto ministeriale definisce requisiti di solidità finanziaria e organizzativa (patrimonio non inferiore a 100mila euro, elevato di 50mila euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di attivazione; tenuta di contabilità separata dei ricavi e delle spese costituite da risorse pubbliche) e requisiti di onorabilità e affidabilità (assenza di sentenze di condanna, misure di prevenzione e provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo in capo a legale rappresentante, amministratori e direttori responsabili amministrativi, rispetto degli obblighi di pagamento di imposte, tasse, contributi previdenziali e delle norme sul diritto al lavoro dei disabili).

Il decreto ministeriale richiede inoltre che la sede principale delle fondazioni sia autonoma, riconoscibile e a proprio uso esclusivo, anche all’interno di edifici condivisi. In tutte le sedi deve essere garantito l’abbattimento e il superamento di barriere architettoniche e il rispetto della normativa vigente in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Oltre all’impiego di docenti, ricercatori ed esperti almeno per il 50% provenienti dal mondo del lavoro e degli enti di ricerca privati, con specifica esperienza professionale triennale in settori produttivi correlabili all’area tecnologica di riferimento dell’Its Academy, è richiesto che la Fondazione si avvalga di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività nelle aree di attività delle diverse funzioni indicate nell’allegato A al decreto (Direzione; Gestione economica-amministrativa; Coordinamento didattico/Coordinamento dei percorsi (coordinatore tecnico-scientifico o comitato di progetto); Orientamento e Placement / Progettazione) per almeno 80 giornate lavorative annue. La conduzione scientifica di ciascun percorso formativo deve essere affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto, in possesso di curricula coerenti con lo stesso percorso.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, le regioni definiscono i loro rispettivi sistemi di accreditamento, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi rispetto ai requisiti e agli standard minimi definiti a livello nazionale. Inoltre, devono disciplinare le procedure di accreditamento e quelle per la sospensione e la revoca dell’accreditamento stesso.

Fino all’adozione della disciplina regionale di accreditamento, gli Its Academy devono presentare domanda di accreditamento alla Regione di riferimento e al ministero dell’Istruzione e del Merito. Entro 60 giorni, la Regione verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi nazionali di accreditamento e propone accoglimento o rigetto della richiesta al Ministero, che si esprime nei 30 giorni successivi.

Infine, il decreto ministeriale prevede che per tre anni dalla data di sua entrata in vigore si intendono temporaneamente accreditate le fondazioni Its Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019 o esistenti entro la data di entrata in vigore della loro legge di riforma, purché iscritte nel registro delle persone giuridiche, abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50% della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva. Sono temporaneamente accreditate anche le fondazioni Its Academy per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023.