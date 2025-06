L’agenzia per il lavoro non risponde se l’utilizzatrice assegna mansioni superiori

L’agenzia per il lavoro non è responsabile in solido per i crediti maturati dal lavoratore in conseguenza di un errato inquadramento assegnato dall’impresa utilizzatrice. Questa la conclusione della sentenza del 29 aprile 2025, con la quale il Tribunale di Pavia ha fornito una puntuale delimitazione della responsabilità solidale nell’ambito della fattispecie della somministrazione di lavoro, pronunciandosi in una complessa vicenda che ha coinvolto una cooperativa, una società utilizzatrice e un’agenzia...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi