Amministrazioni pubbliche, durata minima degli incarichi dirigenziali

Amministrazioni pubbliche – incarichi dirigenziali – dirigenti di ruolo – durata triennale minima – applicabilità – sussiste – dirigenti non di ruolo – durata massima – previsione - sussiste



In tema di incarichi dirigenziali presso le amministrazioni pubbliche, la durata minima triennale prevista dall'art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 per i dirigenti di ruolo, non può essere applicata agli incarichi conferiti ai sensi del co. 6 dello stesso articolo, che riguardano dirigenti non di ruolo. Per tali incarichi, il legislatore ha previsto esclusivamente una durata massima, lasciando alla discrezionalità contrattuale delle parti la determinazione della durata effettiva. La natura eccezionale e temporanea di questi incarichi esplicitamente non richiede l'adozione di un termine minimo, in quanto finalizzata a coprire specifiche esigenze connesse alla mancata disponibilità di figure dirigenziali di ruolo e alle particolari competenze dei soggetti esterni alla P.A.