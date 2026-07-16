Le novità della release 4.32.2 dell'Allegato tecnico

Il 30 giugno 2026 l'Inps ha rilasciato l'aggiornamento alla versione 4.32.2 dell'Allegato tecnico Uniemens per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili (Allegato tecnico 4.32.2 del 30/06/2026, Documento tecnico 4.32, Schema di validazione 4.32.0).

Le modifiche della release in commento sono di portata limitata e interessano esclusivamente l'Appendice B, con riferimento ai rami della DenunciaIndividuale e della DenunciaAziendale per i lavoratori dipendenti...

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