In linea il nuovo servizio telematico per la trasmissione della domanda di indennità di richiamo alle armi per i dipendenti dei datori di lavoro privati. Ne dà notizia l’Inps con il messaggio 4158/2024 del 9 dicembre.

Prevista da una vecchia legge degli anni ‘40 del secolo scorso, l’indennità è un trattamento economico per impiegati, operai e dirigenti...