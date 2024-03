L’industria alimentare individua le causali per i contratti a termine

Il 1° marzo è stato sottoscritto il verbale di accordo di rinnovo del Ccnl 31 luglio 2020 per l’industria alimentare.

Ambito di applicazione ed Ebs

Viene riscritto l’articolo 1, individuando le attività in forma industriale che rientrano nel contratto. Per quanto attiene l’ente bilaterale di settore – Ebs, vengono ampliate le finalità operative e i settori di ricerca e analisi. In materia di parità di genere viene attribuito all’Ebs il compito di esaminare l’andamento occupazionale femminile, seguire lo sviluppo della legislazione...