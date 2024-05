L’infortunio di un concorrente in una trasmissione televisiva non è sul luogo di lavoro

Il concorrente di una trasmissione televisiva non può qualificare l’ambiente dove si è verificato l’infortunio come luogo di lavoro. Lo ha deciso la Cassazione Penale, con sentenza del 6 maggio 2024, n. 17679. Questi i fatti: un partecipante a una trasmissione televisiva consistente in una sfida in gesta valutate dal pubblico, stava svolgendo una specifica prova consistente nel salto da un rullo all’altro. Durante tale prova, a causa della superficie scivolosa della struttura, era caduto battendo...

