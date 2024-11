La progressione professionale dei lavoratori stranieri e i rischi di discriminazione

Con la crescente attenzione posta sulle tematiche ESG, a seguito delle direttive UE in corso di implementazione, sta diventando un argomento di crescente interesse per le aziende la progressione professionale dei lavoratori stranieri, intesa come crescita della retribuzione e dell'inquadramento attraverso il percorso di carriera sviluppato in azienda; presentiamo degli accorgimenti utili per garantire l'assenza di discriminazioni