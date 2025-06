Lavoratore finto autonomo non sanzionabile per mancanza della patente a crediti

L’artigiano che opera in cantiere senza la patente a crediti è sanzionabile solo se è effettivamente un lavoratore autonomo. Diversamente, se l’ispettore del lavoro riqualifica quel rapporto riconducendolo nell’alveo della subordinazione, non sussiste l’obbligo del possesso del titolo abilitativo in capo al lavoratore. Questo il chiarimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro contenuto nella nota 964/2025, con la quale viene presa in esame l’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di un sedicente ...