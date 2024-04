Lavoratori all’estero, rivalutate le retribuzioni convenzionali 2024

Il Ministero del lavoro ha determinato, anche quest’anno con ritardo, i valori delle retribuzioni convenzionali utili per calcolare la contribuzione dovuta, nel 2024, per i lavoratori italiani inviati all’estro in paesi extra E.U. non convenzionati. L’Inps e l’Inail hanno pubblicato le rispettive istruzioni operative

Con decreto ministeriale del 6 marzo 2024 (G.U. 66 del 19 marzo 2024), il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, ha reso noto i valori delle retribuzioni convenzionalida prendere a base di calcolo, nel 2024 (periodo di paga incorso dall’1.1.2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31.12.2024), per determinare la contribuzione obbligatoria dovuta per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extra U.E. non convenzionati ovvero per calcolare la contribuzione...